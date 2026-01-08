I saldi sono già in difficoltà | Pesa anche il maltempo

Dopo cinque giorni dall’inizio dei saldi invernali, il commercio aretino mostra un quadro di prudenza, aggravato anche dal maltempo. Le vendite non sembrano aver preso il ritmo sperato, evidenziando le difficoltà del settore in questa fase. La situazione richiede attenzione e analisi, per comprendere meglio le dinamiche di un mercato ancora incerto e influenzato da fattori esterni.

Dopo cinque giorni dall’avvio ufficiale dei saldi invernali, il primo bilancio che arriva dal commercio aretino è improntato alla prudenza. A tracciare un quadro realistico è il direttore di Confesercenti, Valeria Alvisi, che invita a non affrettare giudizi ma al tempo stesso non nasconde le difficoltà di questa partenza. "Il tempo sicuramente non ha aiutato – spiega – il primo fine settimana di saldi è stato caratterizzato dalla pioggia e dal freddo e questo ha inciso sulla propensione delle persone a uscire e fare acquisti". Un fattore contingente che però si inserisce in un contesto più ampio e strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

