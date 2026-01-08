I prossimi aumenti stipendiali saranno per merito e non solo per anzianità Oggetto di confronto nel prossimo contratto

I prossimi aumenti salariali degli insegnanti si baseranno sul merito anziché solo sull’anzianità, come previsto nel prossimo contratto. Questa modifica fa parte delle strategie del PNRR per riformare il sistema retributivo, superando un modello uniforme e meno meritocratico. L’obiettivo è valorizzare le competenze e le performance, promuovendo un approccio più equo e motivante nel settore dell’istruzione.

La revisione della struttura salariale degli insegnanti è stata inserita tra gli obiettivi strategici del Pnrr con l'intento di superare un modello retributivo considerato troppo uniforme e poco legato a criteri meritocratici. Un argomento che negli anni ha spesso infiammato il dibattito, tra quanti sostengono che non è possibile misurare il merito relativamente al lavoro del docente e quanti ritengono necessario inserire forme di incentivazione.

