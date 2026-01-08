I primi film dell’anno da non perdere

I primi film dell’anno offrono uno sguardo vario e approfondito sul nostro tempo. Da registi come Park Chan-wook e Marie Demoustier a autori come Laxe e Sorrentino, le pellicole presentate riflettono le tematiche attuali e stimolano una riflessione sul mondo che ci circonda. Un’occasione per scoprire nuovi punti di vista e approfondire le tendenze cinematografiche emergenti in questa prima parte dell’anno.

Da Park Chan-wook a Demoustier, fino a Laxe e Sorrentino, le pellicole raccontano il nostro presente e orientano i nostri sguardi sul mondo.

