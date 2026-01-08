I Pasquaroli di Gatteo mare più forti del maltempo
Nonostante il maltempo abbia impedito lo svolgimento delle tradizionali esibizioni all'aperto, i Pasquaroli di Gatteo a Mare hanno continuato le attività in ambienti coperti. Le iniziative si sono svolte regolarmente presso l’Hotel Miramare e il ristorante Capo del Molo, con la partecipazione del sindaco Roberto Pari, offrendo un momento di cultura e tradizione a turisti e residenti, dimostrando la loro resilienza di fronte alle avverse condizioni meteorologiche.
Il maltempo non ferma tutti i Pasquaroli. Nonostante le previsioni meteo avverse abbiano impedito lo svolgimento dell’esibizione dei gruppi di Pasquaroli prevista in piazza Ciceruacchi, nei locali al coperto le iniziative si sono svolte regolarmente e tra queste c’è il tradizionale spettacolo dei Pasquaroli di Gatteo a Mare con in testa il sindaco di Gatteo Roberto Pari, che si sono esibiti all’Hotel Miramare e al ristorante Capo del Molo, per la gioia di turisti e residenti. L’esibizione al Miramare è un appuntamento fisso, molto atteso e sempre apprezzato. Assieme a Pari al contrabbasso e cori, accompagnato dalla moglie Karen e dalla cognata Yara, si sono esibiti altri personaggi noti di Gatteo e Cesenatico, come l’albergatore Massimiliano Berlati dell’associazione Villamarina Eventi, l’albergatore Giorgio Gimignani, il quale è stato componente del direttivo di Adac Federalberghi, il maestro di musica Marco Fantini, la cantante Eva Sasselli anch’essa albergatrice, il cantante Cristiano Abbondanza e l’albergatore Michele Fracassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pasquaroli di Gatteo Mare all’Ospedale Marconi: gioia e tradizione - Lunedì 5 gennaio i Pasquaroli di Gatteo Mare, insieme al sindaco Matteo Gozzoli, hanno portato un momento speciale dell’Ospedale Marconi di Cesenatico ... livingcesenatico.it
I Pasquaroli portano allegria ai nonni. E il sindaco suona il contrabbasso - Domenica sera due gruppi di Pasquaroli hanno portato la musica romagnola al centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare in via Firenze 4. ilrestodelcarlino.it
