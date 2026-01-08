La passione per i dinosauri è qualcosa che accomuna tanti e tante di noi, spesso sin dall’infanzia. La scoperta di queste grandi creature che abitavano la Terra ben prima dell’uomo e che, un giorno, sono completamente sparite, è stata fondamentale per la scienza e si è riversata poi in tutto il mondo dell’intrattenimento, con un importante punto di svolta: l’uscita al cinema di Jurassic Park nel 1993. Il film di Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, è stato folgorante anche per Marion Montaigne, fumettista francese che ha saputo coniugare al meglio la nona arte con la divulgazione scientifica attraverso una serie di opere finora inedite in Italia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I nostri mondi perduti – Storia dei dinosauri e della paleontologia tra umorismo e scienza

Leggi anche: I nostri mondi perduti: breve storia comica della paleontologia

Leggi anche: Biotech Adventure, un weekend tra scienza e biotecnologie a Città della Scienza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I Mondi perduti diventano mostra di foto - "I Mondi Perduti" della Valbisenzio diventano una mostra fotografica, che aprirà i battenti domani, al circolo La Spola D’Oro de La Briglia, in via Fattori a Vaiano. lanazione.it

I nostri mondi perduti, la paleontologia può essere molto divertente - Ma questo non vuol dire che non la si possa raccontare con leggerezza e ironia. tg24.sky.it

Il teatro dei pulcini 4-6 anni Una bomba di creatività. Tra fiabe reinventate, personaggi strampalati, voce-corpo-emozioni… i nostri bimbi hanno tirato fuori #mondi interi. Ogni settimana nuove improvvisazioni, giochi teatrali, mini-scene che diventano giganti q - facebook.com facebook