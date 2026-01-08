I Mondiali di Trump sollevano confronti storici con le edizioni del passato, come quelle del 1934 in Italia sotto Mussolini o del 1978 in Argentina durante il regime di Videla. Questi eventi richiamano riflessioni sul rapporto tra politica e sport, evidenziando le implicazioni etiche e sociali di assegnare grandi manifestazioni a governi con regimi controversi. Un’analisi che invita a considerare i valori e le responsabilità legate a queste scelte.

Portare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti di Trump è un po’ come averli dati all’Italia di Mussolini nel 1934, o all’Argentina di Videla nel 1978. O, per restare a cose più recenti, alla Russia di Putin. Ed è una cosa “imbarazzante”, scrive Leander Schaerlaeckens sul Guardian. Schaerlaeckens è docente anziano di media sportivi alla Marist University. “Nel 1934 – scrive – era del tutto evidente cosa stesse tramando Benito Mussolini. Il dittatore italiano aveva già consolidato il suo potere, colonizzato la Libia e annesso la città di Fiume. Ciononostante, riuscì a organizzare la seconda Coppa del Mondo, gestendola con mano pesante e persino sostituendo il trofeo Jules Rimet con uno molto più grande. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I Mondiali di Trump sono imbarazzanti come quelli del 1934 nell’Italia di Mussolini

