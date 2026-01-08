I luoghi più freddi della Toscana | ecco dove il termometro è arrivato a -12 gradi
Durante le recenti ondate di freddo, alcune zone della Toscana hanno registrato temperature molto basse, fino a -12°C. Questi luoghi, generalmente miti, mostrano un lato inaspettatamente gelido, offrendo paesaggi suggestivi e atmosfere invernali autentiche. Ecco una panoramica delle aree più fredde della regione, dove il clima estremo ha trasformato il paesaggio e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.
Firenze, 8 gennaio 2026 – Paesaggi mozzafiato e scenari da vero inverno che quasi ci stavamo dimenticando. Nella mattinata di oggi, 8 gennaio, come annunciato dalle previsioni, la regione si è svegliata con temperature da brividi, ghiaccio diffuso e mezzi spargisale in azione lungo le principali arterie stradali. È infatti in vigore un’allerta gialla per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale fino alle 12 e l’invito è alla massima prudenza alla guida. I luoghi più freddi della Toscana. La notte è stata particolarmente rigida nelle zone montane e interne. I valori più bassi si sono registrati al Passo delle Radici e alla Foce a Giovo sull’Appennino, dove il termometro – registrato dal Centro Funzionale Regionale Cfr Toscana – è precipitato fino a -12 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Notte polare in Toscana, il termometro scende a -10 gradi. Nuovo peggioramento in arrivo
Leggi anche: Gelo in Emilia Romagna, a Conselice le minime hanno sfiorato i -12 gradi: la mappa dei paesi più freddi
I luoghi più freddi della Toscana: ecco dove il termometro è arrivato a -12 gradi - Dall’Appennino all’entroterra valori polari: i valori registrati nella mattina di giovedì 8 gennaio ... lanazione.it
LUCA BRACALI A "KILIMANGIARO" Ieri 4 gennaio alla trasmissione "Kilimangiaro" splendido servizio di Luca Bracali sulle Isole Svalbard,uno dei luoghi abitati più freddi del pianeta. Il recente viaggio era stato annunciato dal fotografo naturalista dal palco di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.