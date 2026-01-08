I luoghi più freddi della Toscana | ecco dove il termometro è arrivato a -12 gradi

Durante le recenti ondate di freddo, alcune zone della Toscana hanno registrato temperature molto basse, fino a -12°C. Questi luoghi, generalmente miti, mostrano un lato inaspettatamente gelido, offrendo paesaggi suggestivi e atmosfere invernali autentiche. Ecco una panoramica delle aree più fredde della regione, dove il clima estremo ha trasformato il paesaggio e richiede attenzione alle condizioni meteorologiche.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Paesaggi mozzafiato e scenari da vero inverno che quasi ci stavamo dimenticando. Nella mattinata di oggi, 8 gennaio, come annunciato dalle previsioni, la regione si è svegliata con temperature da brividi, ghiaccio diffuso e mezzi spargisale in azione lungo le principali arterie stradali. È infatti in vigore un’allerta gialla per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale fino alle 12 e l’invito è alla massima prudenza alla guida. I luoghi più freddi della Toscana. La notte è stata particolarmente rigida nelle zone montane e interne. I valori più bassi si sono registrati al Passo delle Radici e alla Foce a Giovo sull’Appennino, dove il termometro – registrato dal Centro Funzionale Regionale Cfr Toscana – è precipitato fino a -12 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

