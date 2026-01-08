I giudici di MasterChef tolgono la cucina a Iolanda e Alessandro | la prova finisce malissimo per un concorrente
Durante l’ultima puntata di MasterChef, trasmessa giovedì 8 gennaio 2026, i giudici hanno deciso di togliere la possibilità di cucinare a Iolanda e Alessandro. Questa decisione è stata presa a seguito di una prova che non si è conclusa nel modo migliore per entrambi i concorrenti. La scelta ha avuto un impatto significativo sulla loro partecipazione nel programma, evidenziando l’importanza delle performance nelle competizioni culinarie.
Nella puntata di MasterChef di giovedì 8 gennaio 2026 Matteo C., che ha vinto la prima prova, ha dato uno svantaggio a Iolanda e Alessandro: agli aspiranti chef è stata tolta la cucina. Hanno dovuto vagare tra i concorrenti per preparare il loro piatto. Chi è stato eliminato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
