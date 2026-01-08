I giocattoli duettano con sonoalaska nel nuovo singolo Harakiri

I giocattoli tornano con il nuovo singolo Harakiri, in collaborazione con sonoalaska. Il brano rappresenta un’analisi sincera ed emozionale, rivelando un’intensa introspezione. La canzone si distingue per la sua semplicità e profondità, offrendo un ascolto riflessivo e autentico. Un’uscita che arricchisce il percorso artistico del gruppo, consolidando la loro capacità di comunicare emozioni con sobrietà e cura nei dettagli.

Il nuovo brano de I giocattoli, Harakiri, nasce come un’autopsia emotiva fatta a cuore ancora caldo ed è impreziosito dalla collaborazione con sonoalaska. Il nuovo brano de I giocattoli, Harakiri ( Garrincha 373Giungla DischiADA Music Italy ), nasce come un’autopsia emotiva fatta a cuore ancora caldo. In uscita il 9 gennaio 2026 e impreziosito dalla collaborazione con sonoalaska, il singolo esplora una zona grigia: il punto in cui il dolore smette di essere un nemico e diventa un’abitudine. Il testo è diretto, quasi ostinato nella sua semplicità. La finestra diventa un confine mentale, un luogo dove gli altri vedono paesaggi e chi canta trova il vuoto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - I giocattoli duettano con sonoalaska nel nuovo singolo Harakiri Leggi anche: Aiello e Levante duettano nel nuovo singolo Sentimentale Leggi anche: I Caspio e i Voina duettano nel singolo Come me e te

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.