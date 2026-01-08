I fuochi lo staff la fuga con la cassa | i video che possono cambiare tutto

I video che documentano la notte dell’incendio al locale “Le Constellation” a Crans-Montana stanno contribuendo a chiarire eventi e responsabilità. Attraverso immagini e testimonianze, si ricostruiscono i momenti critici, dalla fuga con la cassa ai dettagli dell’incendio, offrendo uno sguardo obiettivo su una tragedia che ha causato numerose vittime e feriti.

Decine di filmati stanno lentamente ricostruendo la notte di Capodanno all'interno del locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio ha provocato 40 morti e oltre cento feriti. I video, girati da partecipanti, sopravvissuti e dalle telecamere interne ed esterne al locale, sono stati acquisiti dagli investigatori e affidati a un pool di esperti per analisi dettagliate. Il loro obiettivo è chiaro: ricostruire minuto per minuto la dinamica della tragedia, stabilire responsabilità e tempi e mettere a fuoco eventuali omissioni o negligenze dello staff. Il capo della polizia cantonale, Frédéric Gisler, sottolinea che serviranno giorni per visionare tutto il materiale e selezionare le immagini utilizzabili come prove. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un flashover a Crans-Montana (in Svizzera) causa oltre 40 morti: Impossibile sopravvivere

