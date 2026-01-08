I Dialoghi dell’Arte al Binario 7 è un ciclo di conferenze gratuite che, a partire da gennaio, approfondisce tematiche legate all’arte e alla letteratura. Situato nel cuore di Binario 7, questo spazio culturale offre un’occasione di confronto e scoperta, passando dalle Olimpiadi al mondo giapponese. Un’iniziativa pensata per avvicinare il pubblico a diversi aspetti del patrimonio culturale attraverso incontri accessibili e informativi.

Binario 7 hub culturale a tutto tondo. Parte a gennaio un nuovo ciclo di conferenze gratuite dedicate al mondo dell’ arte e della letteratura. “I dialoghi dell’arte“, a cura della storica dell’arte Simona Bartolena, con la partecipazione dell’attore Alessandro Pazzi, quest’anno propongono tre appuntamenti: il primo è in calendario giovedì 15 gennaio, alle 20.30 in sala Picasso, e sarà un omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina fra “Teatro, letteratura e arte nello sport“. La rassegna, inserita nell’ambito delle attività di Binario Arte, quest’anno alla decima edizione (la prima risale alla stagione 201617, in concomitanza all’avvio del progetto artistico “La bellezza resta“), proseguirà poi il 5 marzo con “Il mondo giapponese“ e il 9 aprile con “I giovani arrabbiati: arte e letteratura nella Londra di fine millennio“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Dialoghi dell’Arte al Binario 7. Dalle Olimpiadi al mondo giapponese

