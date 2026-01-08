I clan di Villaseta e Porto Empedocle falsa partenza per il maxi processo

È stato rinviato l’avvio del maxi processo contro i presunti membri delle recenti cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La causa, inizialmente prevista, è stata posticipata, lasciando ancora in fase di definizione le questioni legate alle accuse e alle procedure giudiziarie. La vicenda rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata nella zona, con un’attenzione particolare alle dinamiche delle nuove strutture criminali.

Slitta l'avvio del processo ai presunti componenti delle nuove cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La giudice coordinatrice della prima sezione penale, Agata Anna Genna, non potrà celebrare il dibattimento perché prossima al trasferimento in un altro ufficio del tribunale.

Kalashnikov, soldi e droga: blitz contro i clan di Villaseta e Porto Empedocle, 13 fermati - Auto incendiata e colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un imprenditore per costringerlo a versare il pizzo, un altro veicolo incendiato per costringere uno spacciatore a chiedere ... rainews.it

Preso con mezzo chilo di cocaina, chiesto processo per il genero del boss Massimino Il 32enne, negli scorsi mesi, è stato coinvolto nell’operazione dei militari dell’Arma contro i clan di Villaseta-Porto Empedocle con l’accusa di spaccio... - facebook.com facebook

