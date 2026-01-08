I capolavori di Mozart per palati fini.

Nel 2026, I Pomeriggi Musicali propongono un concerto dedicato ai capolavori di Mozart, interpretati da giovani artisti italiani. Sul palco del Teatro dal Verme di Milano, con la direzione di Alessandro Bonato e la partecipazione solista di Gennaro Cardaropoli, l’evento offre un’occasione per ascoltare musica di alta qualità in un contesto raffinato. L’appuntamento è previsto per oggi alle 20, con anteprima alle 10 e repliche nel fine settimana.

MILANO Il 2026 inizia alla grande con I Pomeriggi Musicali, sul podio Alessandro Bonato (nella foto), solista Gennaro Cardaropoli, due giovani artisti italiani trentenni in concerto al Teatro dal Verme di Milano oggi alle ore 20, alle ore 10 anteprima aperta al pubblico e sabato alle ore 17; venerdì alle ore 21 al Teatro Civico Roberto De Silva di Rho. In programma due capolavori di Mozart dedicati a due capitali che ha molto amato: " Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K219 -Türkish " e la " Sinfonia n. 36 in Do maggiore K 425 -Linz ". Bonato, direttore tra i più apprezzati della sua generazione, è in costante ascesa tra repertorio sinfonico e operistico, in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

