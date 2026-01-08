I capolavori bloccati di Melotti. Causa di dieci anni per un via libera. Le statue possono tornare all’estero.

Dopo un decennio di attese, è arrivata la decisione ufficiale riguardo ai capolavori di Melotti, rimasti bloccati per anni. Ora le tre opere, considerate regolarmente importate in Italia, possono tornare a circolare liberamente. Questa vicenda evidenzia le lunghe tempistiche e le complessità burocratiche che ancora caratterizzano il mondo dell’arte e delle sue regolamentazioni.

Sono serviti dieci anni per arrivare a una decisione. Dieci anni per ottenere il via libera alla circolazione di tre opere d’arte che per i giudici sono state regolarmente importate in Italia. Un tempo ritenuto "eccessivo" anche dalla proprietaria di quei capolavori, la figlia dell’artista Fausto Melotti, che non a caso si è riservata di rivolgersi alla Corte d’appello per usufruire della legge Pinto sul diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Per adesso, la donna deve accontentarsi delle tre decisioni-fotocopia – per quanto secondo lei in palese ritardo – con cui il Consiglio di Stato le ha dato ragione nel contenzioso con il Ministero della Cultura, "liberando" le sculture denominate "Teatrino 193031", "Senza titolo 1948" e "Costante Uomo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

