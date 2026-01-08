I biancorossi si riscattano subito Battuta Tortona finali in vista

Reggio Emilia si impone con autorità contro Tortona, consolidando la propria posizione in vista delle finali. La squadra dimostra compattezza e determinazione, portando a casa una vittoria significativa con il punteggio di 92-62. Tra i migliori in campo, Hadzhyiev e Carboni contribuiscono con prestazioni importanti, mentre la squadra nel complesso mostra solidità e concentrazione. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso verso le fasi decisive della stagione.

UNA HOTELS 92 TORTONA 62 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Fornasiero 3, Mainini 4, Carboni 8, Hadzhyiev 9, A. Manfredotti 25, L. Manfredotti 11, Emokhare 5, Borzacca 2, Abreu 14, Samb 2, Frashni 2, Deme 7. All.: Rossetti. TORTONA: Fogliato 17, Solazzi 14, Bottelli 20, Obakhavbaye, Chikal, Di Meo ne, Bresciani 2, Borasi, Pisati 2, Coulibaly ne, Nistrio 7, Josovic. All.: Talpo. Parziali: 18-8, 44-37, 71-45. Pronto riscatto per la Una Hotels nella sesta giornata di Next Gen Cup in corso di svolgimento a Rimini e Santarcangelo. Dopo il primo ko nel girone patito per mano di Udine, i boys di Rossetti hanno avuto la meglio di Tortona e ora sono ad un passo dalle Final-Eight in programma a Torino a metà febbraio.

