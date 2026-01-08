I banchi vuoti dei feriti Dolore e angoscia al liceo Gli psicologi | serve tempo

L’immagine dei banchi vuoti e dei feriti nel contesto scolastico riflette il dolore e l’angoscia vissuti durante momenti difficili al liceo. Gli esperti sottolineano l’importanza di concedere tempo e supporto per affrontare queste emozioni. Il ruolo degli adulti e degli psicologi è fondamentale nel fornire un ambiente di ascolto e comprensione, aiutando i giovani a superare le difficoltà e a ricostruire il proprio equilibrio emotivo.

di Andrea Gianni e Marianna Vazzana "Siete dei veri supereroi". Non c’è modo migliore, per affrontare un periodo buio, che farlo con gli occhi dei piccoli. Questo è un messaggio scritto da un bambino per i quattro studenti milanesi rimasti gravemente feriti nella tragedia di Crans-Montana (Francesca, Sofia e Kean, ricoverati all’ospedale Niguarda, e Leonardo, a Zurigo), tutti sedicenni. Di biglietti ce ne sono a decine, parole e disegni di speranza su cartoncini a forma di cuore appesi alla cancellata del liceo Virgilio in via Pisacane a Milano, indirizzo Scienze umane, che i quattro frequentano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I banchi vuoti dei feriti. Dolore e angoscia al liceo. Gli psicologi: serve tempo Leggi anche: I banchi vuoti a scuola. Commemorazioni, fiori e psicologi in classe: "Il ricordo è eterno" Leggi anche: Milano, al Virgilio il ritorno a scuola più triste: nella terza D i banchi vuoti dei quattro feriti a Crans-Montana. “Sono giorni di smarrimento” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I banchi vuoti dei feriti. Dolore e angoscia al liceo. Gli psicologi: serve tempo; Strage di Crans-Montana, lacrime e silenzi al liceo Virgilio: 4 banchi vuoti. Psicologi in aiuto a prof e studenti: «Cercheremo di...; La strage di Crans-Montana, lo psicologo in classe al Virgilio: “I compagni dei ragazzi feriti lottano col senso di colpa”; Supporto Psicologico per Studenti del Liceo Virgilio dopo l'Incendio di Crans Montana: Un Aiuto Necessario. I banchi vuoti dei feriti. Dolore e angoscia al liceo. Gli psicologi: serve tempo - Il Virgilio di Milano è la scuola di quattro studenti ustionati, tutti della terza D. quotidiano.net

Milano, al Virgilio il ritorno a scuola più triste: nella terza D i banchi vuoti dei quattro feriti a Crans-Montana. “Sono giorni di smarrimento” - Fuori dal liceo di via Pisacane, frequentato da Francesca, Sofia, Kean e Leonardo, sfilano i piccoli della primaria Pisacane Poerio. msn.com

Crans-Montana, in classe i banchi vuoti dopo la strage dei ragazzi - Dopo la pausa di Natale, 7 milioni di studenti sono tornati stamani in classe ma all'appello non c'erano nemmeno Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Sofia Prosperi e Riccardo ... ansa.it

I banchi vuoti nella terza D in attesa dei ragazzi di Crans-Montana: per gli psicologi vanno tolti milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Oggi riprendono le lezioni per la 3D del liceo Virgilio di Milano e ci saranno quattro banchi vuoti: quelli di Francesca, Leonardo, Kean e Sofia, i giovani rimasti feriti nel disastro di Crans-Montana. Anna Paladino, psicoterapeuta della Società di Psicologia dell’E - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.