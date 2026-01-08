I 15 anni dello Sportello del cittadino | Un servizio prezioso per la comunità

Nel 2026, lo Sportello del cittadino di Barzanò celebra 15 anni di servizio. Nato per favorire l'accessibilità e la vicinanza tra amministrazione e cittadini, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. Dopo una breve pausa, lo sportello riprenderà le attività in presenza, continuando a offrire supporto e assistenza per le esigenze quotidiane dei residenti.

Compie 15 anni un servizio nato con l'obiettivo di rendere più vicino il palazzo ai cittadini. A conclusione di una breve pausa dell'operatività in presenza, a gennaio ripartirà infatti a Barzanò lo Sportello del cittadino, che festeggia nel 2026 il suo 15° anno di attività. Un servizio gratuito.

Barzanò: 15 anni di attività per lo Sportello del Cittadino che riparte con due nuovi volontari - Ripartirà a breve lo Sportello del Cittadino, che nel 2026 festeggia il suo 15° anno di attività. casateonline.it

