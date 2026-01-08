I 15 anni dello Sportello del cittadino | Un servizio prezioso per la comunità

Da leccotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, lo Sportello del cittadino di Barzanò celebra 15 anni di servizio. Nato per favorire l'accessibilità e la vicinanza tra amministrazione e cittadini, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. Dopo una breve pausa, lo sportello riprenderà le attività in presenza, continuando a offrire supporto e assistenza per le esigenze quotidiane dei residenti.

Compie 15 anni un servizio nato con l'obiettivo di rendere più vicino il palazzo ai cittadini. A conclusione di una breve pausa dell'operatività in presenza, a gennaio ripartirà infatti a Barzanò lo Sportello del cittadino, che festeggia nel 2026 il suo 15° anno di attività. Un servizio gratuito. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, la scuola verso l’ultimo saluto a Giovanni Tamburi. Modugno: “Stiamo già pensando a come potenziare il servizio dello sportello psicologico”

Leggi anche: Il prezioso servizio offerto dalle sedi distaccate del 115

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Riorganizzazione della raccolta rifiuti e tariffa corrispettiva a Signa; Calendario Pagamenti INPS Gennaio 2026; Pomezia, celebrati i funerali di 6 delle vittime del terremoto; Consiglio conferma aliquote 2026 e ribadisce stop ai rincari locali.

15 anni sportello cittadinoBarzanò: lo sportello del cittadino compie 15 anni e riapre al pubblico in presenza - A conclusione di una breve pausa dell'operatività in presenza, ripartirà a breve lo Sportello del Cittadino, che festeggia ... resegoneonline.it

15 anni sportello cittadinoBarzanò: 15 anni di attività per lo Sportello del Cittadino che riparte con due nuovi volontari - Ripartirà a breve lo Sportello del Cittadino, che nel 2026 festeggia il suo 15° anno di attività. casateonline.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.