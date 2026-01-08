Horizon Patto per l’Industria pulita | lanciata la call da 600 milioni di euro

La Commissione Europea ha aperto un nuovo bando Horizon Europe da circa 600 milioni di euro, denominato Horizon, Patto per l’Industria pulita. Questa iniziativa mira a sostenere progetti di ricerca e innovazione che favoriscano lo sviluppo di un settore industriale più sostenibile, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Il bando rappresenta un’opportunità importante per aziende e istituzioni interessate a promuovere soluzioni innovative per un’industria più pulita e responsabile.

La Commissione Europea ha lanciato un nuovo bando Horizon Europe, del valore di circa 600 milioni di euro, dedicato a progetti di ricerca e innovazione che contribuiranno alla realizzazione del Clean Industrial Deal. Il bando sosterrà azioni di innovazione nelle fasi finali di sviluppo, con l’obiettivo di favorire una nuova generazione di tecnologie pulite pronte per il mercato, soluzioni energetiche a basse emissioni e processi industriali net-zero. Sono due i topic aperti: “R&I in Support of the Clean Industrial Deal: Decarbonisation of energy intensive industries” (IA) (Processes4Planet and Clean Steel partnerships), per la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, con interventi su gestione del carbonio, integrazione delle energie rinnovabili e processi circolari; “R&I in Support of the Clean Industrial Deal: Clean Technologies for Climate Action” sulle tecnologie clean tech per il clima, incluse soluzioni per sistemi energetici a zero emissioni, produzione energetica pulita e stoccaggio avanzato come batterie e idrogeno rinnovabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Space Data Economy, bando Horizon: finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro Leggi anche: Patto romagnolo nel settore carni, Terremerse verso la cessione del ramo d'azienda da 25 milioni di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Patto per l'industria pulita: quali sono le misure di aiuto di Stato - La Comunicazione della Commissione C/2025/3602 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 4 luglio 2025 accompagna il patto per l’industria pulita stabilendo in che modo gli Stati membri possono ... ipsoa.it Il Comune di Caselle in Pittari approva la trasferta a San Miniato dal 28 al 30 novembre 2025. Un patto di amicizia celebrato con prodotti tipici e targhe istituzionali. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.