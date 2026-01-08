Hojlund polemico pubblica il video del gol annullato contro il Verona | Non l'ho neanche toccata

Rasmus Hojlund ha condiviso un video relativo al gol annullato durante il match Napoli-Verona, sostenendo di non aver toccato la palla. Dopo il pareggio negato, l’attaccante ha deciso di spiegare la sua versione dei fatti, evidenziando la sua posizione rispetto all’episodio e offrendo una prospettiva diretta sulla situazione. La sua comunicazione si inserisce nel contesto delle discussioni sulle decisioni arbitrali in questa partita.

