Hojlund polemico pubblica il video del gol annullato contro il Verona | Non l'ho neanche toccata
Rasmus Hojlund ha condiviso un video relativo al gol annullato durante il match Napoli-Verona, sostenendo di non aver toccato la palla. Dopo il pareggio negato, l’attaccante ha deciso di spiegare la sua versione dei fatti, evidenziando la sua posizione rispetto all’episodio e offrendo una prospettiva diretta sulla situazione. La sua comunicazione si inserisce nel contesto delle discussioni sulle decisioni arbitrali in questa partita.
Hojlund rompe il silenzio dopo il pareggio annullato per tocco di mano dall'arbitro in Napoli-Verona: mostra il video dell'azione incriminata, poi racconta la sua versione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
