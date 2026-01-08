Hojlund aveva ragione? Ci sono angolazioni in cui si vede che tocca il pallone con il petto e non col braccio

Dopo il match tra Napoli e Hellas Verona, Rasmus Hojlund ha commentato sui social la decisione dell’arbitro e del VAR di annullare il suo gol, sostenendo che il tocco fosse con il petto e non con il braccio. In alcune angolazioni si può infatti osservare come il pallone venga toccato con il petto, sollevando dubbi sulla corretta interpretazione della situazione.

Rasmus Hojlund, dopo il match di ieri tra Napoli ed Hellas Verona e il gol che gli è stato annullato per un tocco di mano col pallone, si è sfogato sui social sulla decisione, a suo avviso, errata da parte dell'arbitro e del Var di avergli revocato il gol. La partita è poi terminata 2-2, gli azzurri sono riusciti a rimontare lo svantaggio di 2-0 del primo tempo grazie alle reti di McTominay e Di Lorenzo. Il video che conferma la versione di Hojlund. Da un'inquadratura differente, si vede chiaramente che il danese non tocca il pallone con la mano, bensì con il petto, che danno conferma delle parole dell'attaccante.

