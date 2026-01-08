Hockey la Befana non porta nulla di buono alla Libertas

Dopo le festività natalizie, l’hockey forlivese affronta un rientro difficile. Nel turno dell’Epifania, la Libertas ha subito una sconfitta a Camaiore contro i Kraken, squadra attualmente al quinto posto in classifica. La partita si è rivelata impegnativa, confermando le difficoltà incontrate dalla squadra in questa fase della stagione. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per affrontare al meglio le prossime sfide.

Traumatico rientro dopo le festività natalizie per l’hockey forlivese. Nel turno dell'Epifania, la Libertas è infatti capitolata a Camaiore contro i temibili Kraken, quinti in classifica, che avevano già espugnato via Ribolle nel girone d’andata dopo una partita molto combattuta. La neve scesa in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Hockey, troppa Milano per la Libertas. E il calendario non aiuta Leggi anche: La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Befana 2026 porta in regalo la nuova App di Verona Volley; La befana porta 3 punti a Latte Dolce e Monastir; Epifania tra freddo, neve e rischio alluvioni: le previsioni meteo; Lamezia, dopo oltre 10 anni apre il Palazzetto dello Sport: al via le Final Four di calcio a 5. Hockey, la Befana non porta nulla di buono alla Libertas - Nel turno dell'Epifania, la Libertas è infatti capitolata a Camaiore contro i temibili Kraken, quinti in classifica, che avevano ... forlitoday.it

Befana e Epifania tutte le feste porta via - (di Paolo Petroni) ''La Befana vien di notte / con le scarpe tutte rotte / con le toppe alla sottana: / Viva, viva la Befana! ansa.it

La Befana Buona - Canzoni per bambini

Cosa vi ha portato la BEFANA A noi… LA MAGIA DEL DIVERTIMENTO! Anche oggi la nostra sala sarà aperta per condividere un altro festivo insieme! Solo da noi vi aspettano più di trenta tavoli da gioco tra biliardo, calcio balilla, ping pong, air hockey e - facebook.com facebook

Festa e sport per la Corsa della Befana nel cuore di Terni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.