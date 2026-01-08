Hockey la Befana non porta nulla di buono alla Libertas

Dopo le festività natalizie, l’hockey forlivese affronta un rientro difficile. Nel turno dell’Epifania, la Libertas ha subito una sconfitta a Camaiore contro i Kraken, squadra attualmente al quinto posto in classifica. La partita si è rivelata impegnativa, confermando le difficoltà incontrate dalla squadra in questa fase della stagione. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per affrontare al meglio le prossime sfide.

Traumatico rientro dopo le festività natalizie per l’hockey forlivese. Nel turno dell'Epifania, la Libertas è infatti capitolata a Camaiore contro i temibili Kraken, quinti in classifica, che avevano già espugnato via Ribolle nel girone d’andata dopo una partita molto combattuta. La neve scesa in. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

