Hockey ghiaccio Merano e Unterland Cavaliers entrambe ko nella serata di Alps League

Nella serata di Alps Hockey League 2026, entrambe le squadre italiane, Merano e Unterland Cavaliers, hanno concluso le rispettive partite con risultati negativi. Tre incontri sono stati disputati, evidenziando le sfide e le difficoltà affrontate dalle formazioni italiane in questa fase della competizione. Un bilancio che invita a riflettere sulle performance e sugli aspetti da migliorare per le prossime sfide.

Tre match in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2026 con due squadre italiane sul ghiaccio che chiudono con pochi sorrisi. Merano cade in casa contro la capolista Sisak, mentre gli Unterland Cavaliers perdono in casa di Jesenice. HCM MERANO-KHL SISAK 1-3 Gli ospiti passano subito in vantaggio con Dumcius dopo 5:46 minuti su assist di Larionovs. Il raddoppio è pressoché immediato con Canic che, al 10:49 realizza il 2-0 su assist di Lesnicar. Merano risponde già nella prima frazione con Trivellato che accorcia le distanze con la rete dell’1-2 al 15:01. Nel secondo periodo Sisak mette ancora il piede sull’acceleratore con Dumcius che realizza il 3-1 al 29:34 su assist di Malenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Merano e Unterland Cavaliers entrambe ko nella serata di Alps League Leggi anche: Hockey ghiaccio, successi per Cortina, Renon, Merano e Unterland Cavaliers nella serata di Alps League Leggi anche: Hockey ghiaccio: successi di Vipiteno, Cortina ed Unterland Cavaliers nella serata di Alps League La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vittorie per Vipiteno, Merano, Asiago e Unterland nella 32ª giornata di AlpsHL 2025/26; Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon; Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026; Le tre di testa perdono tutte. Vincono Vipiteno, Gherdëina e Renon. Asiago - Merano si decide all'Overtime.. Hockey ghiaccio, Merano e Unterland Cavaliers entrambe ko nella serata di Alps League - Tre match in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2026 con due squadre italiane sul ghiaccio che chiudono con pochi sorrisi. oasport.it

