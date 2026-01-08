Ho portato la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 e la cosa più bella è stata condividere l' esperienza con gli altri tedofori

Portare la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata un’esperienza unica, resa ancora più significativa dalla condivisione con gli altri tedofori. Ognuno di noi porta la torcia per 200 metri, ma il vero valore risiede nel senso di unità e spirito olimpico che si crea attraverso questa staffetta. È un momento di grande emozione, che rimane nel cuore e rappresenta l’essenza dei Giochi.

Ogni tedoforo porta la torcia per 200 metri, ma la sua esperienza si unisce a quella di tutti gli altri e così si sente davvero in ognuno lo spirito olimpico. La nostra esperienza nella tappa bolognese della viaggio della fiamma olimpica a un mese dalla cerimonia di apertura del 6 febbraio.

