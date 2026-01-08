Harry Potter e l’Ordine della Fenice | tutto quello che c’è da sapere sul film
Harry Potter e l’Ordine della Fenice è il film del 2007 diretto da David Yates, tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling. Questa pellicola fa parte della celebre saga di Harry Potter, seguendo le avventure del giovane mago tra misteri, amicizie e battaglie. Di seguito troverai informazioni sulla trama, il cast e le modalità di visione del film, in programma stasera su Italia 1.
Harry Potter e l’Ordine della Fenice: trama, cast e streaming del film. Stasera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e l’Ordine della Fenice, film del 2007, diretto da David Yates, tratto dall’omonimo romanzo. Quinto capitolo cinematografico della celebre saga nata dalla mente della scrittrice inglese J. K. Rowling, il film vede il cambio di regia da Mike Newell, che aveva diretto Il calice di fuoco, a Yates, e di sceneggiatura, curata dallo scrittore Michael Goldenberg, che sostituisce Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 🔗 Leggi su Tpi.it
Stasera in tv giovedì 8 gennaio | Harry Potter e l’Ordine della Fenice.
