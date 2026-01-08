Harry avrà di nuovo la scorta armata può tornare coi figli a Londra ma Re Carlo lo gela con un altro sgarbo

Il principe Harry potrà tornare a Londra con la scorta armata e riunirsi ai figli, Meghan, Archie e Lilibet. Dopo lunghe controversie legali, la vittoria in tribunale sembra aver confermato il suo diritto alla protezione. Tuttavia, il ritorno nel Regno Unito non sarà privo di tensioni, come dimostra il recente gesto di Re Carlo. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche familiari e istituzionali che coinvolgono la famiglia reale britannica.

Pare proprio che alla fine il principe Harry abbia vinto la battaglia legale per la scorta e che ci sia il via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet.

Re Carlo, Archie e Lilibet verso il nonno: Harry potrebbe ritrovare la scorta - Il secondogenito di Carlo, “fuggito” negli Stati Uniti ormai da tempo, potrebbe riottenere questa forma di tutela armata nel Regno Unito. dilei.it

Harry e i figli Archie e Lilibet potranno tornare da Re Carlo. «La sicurezza per il principe sarà garantita» - Fonti del Ministero dell'Interno hanno indicato che la sicurezza per Harry è stata garantita». msn.com

