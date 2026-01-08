Harry avrà di nuovo la scorta armata può tornare coi figli a Londra ma Re Carlo lo gela con un altro sgarbo

Il principe Harry potrà tornare a Londra con la scorta armata e riunirsi ai figli, Meghan, Archie e Lilibet. Dopo lunghe controversie legali, la vittoria in tribunale sembra aver confermato il suo diritto alla protezione. Tuttavia, il ritorno nel Regno Unito non sarà privo di tensioni, come dimostra il recente gesto di Re Carlo. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche familiari e istituzionali che coinvolgono la famiglia reale britannica.

Pare proprio che alla fine il principe Harry abbia vinto la battaglia legale per la scorta e che ci sia il via libera al ritorno nel Regno Unito con Meghan, Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

