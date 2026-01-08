Hai preso in giro tutti Uomini e Donne Tina Cipollari guida la rivolta | Fuori

Il 2026 di Uomini e Donne inizia con una svolta, segnando un nuovo capitolo per il dating show di Maria De Filippi. Dopo le festività, il programma torna su Canale 5 con un'atmosfera carica di tensione e novità. La prima puntata mette in evidenza cambiamenti e vecchie dinamiche, annunciando un anno ricco di colpi di scena e discussioni. Una ripresa che promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

L’anno nuovo per Uomini e Donne si apre senza mezze misure. Giovedì 8 gennaio, su Canale 5, il dating show di Maria De Filippi torna in onda con la prima puntata del 2026 e bastano pochi minuti per capire che il clima è quello delle grandi occasioni, ma anche delle vecchie abitudini difficili da abbandonare. Tra baci improvvisi, abbandoni annunciati e ritorni lampo, lo studio si trasforma subito in un terreno instabile, dove ogni parola rischia di innescare una nuova polemica. >> “Sceglie lui”. Uomini e Donne, il trono di Cristiana all’epilogo: chi se lo aspettava? L’apertura, neanche a dirlo, è tutta per Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Uomini e Donne, il trono di Chiara è già a rischio?/ Parla il presunto fidanzato: “Hai preso in giro tutti” - Ennesimo scandalo a Uomini e Donne: la nuova tronista Chiara potrebbe essere fidanzata, ecco cos'ha svelato il presunto ragazzo Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne non è ancora iniziato, ma è ... ilsussidiario.net

