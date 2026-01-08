Hai lo Spid di Poste da più di un anno? Ecco cosa succede se non paghi entro 30 giorni

Se hai lo Spid di Poste Italiane da oltre un anno, è importante conoscere le conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti. A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, il servizio non sarà più gratuito per la maggior parte degli utenti. Questo cambiamento potrebbe influire sulla gestione e sull’accesso ai servizi digitali, rendendo essenziale capire come procedere per evitare interruzioni o costi aggiuntivi.

Dal primo gennaio 2026, lo Spid di Poste Italiane ha smesso di essere gratuito per la maggior parte degli utenti. Una novità che riguarda oltre 30 milioni di italiani, il 72% di tutti gli Spid attivi nel Paese, e che è arrivata in modo piuttosto silenzioso: nessun comunicato stampa altisonante, nessuna campagna televisiva, solo email inviate ai primi utenti in scadenza e una nota discreta nelle condizioni generali di servizio. La questione non è da poco. Stiamo parlando di uno strumento diventato essenziale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, dall'Agenzia delle Entrate all'Inps, dai servizi comunali alle pratiche sanitarie.

