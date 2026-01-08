Hackerano il profilo del sindaco e lo usano per vendere investimenti finanziari
Recentemente, il profilo del sindaco è stato hackerato e utilizzato fraudolentemente per promuovere investimenti finanziari. Questo episodio evidenzia i rischi legati alla sicurezza digitale e la necessità di maggiore attenzione nella protezione dei dati personali, soprattutto per figure pubbliche. È importante essere consapevoli delle minacce online e adottare misure adeguate per prevenire simili situazioni.
Il sindaco finisce nella rete degli hacker. I pirati dell’informatica “rubano” il profilo del primo cittadino e lo usano poi per proporre investimenti economici.È successo a Emanuele Pozzoli, sindaco di Besana Brianza. È lo stesso primo cittadino che denuncia il fatto sui social mettendo in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
