Hackerano il profilo del sindaco e lo usano per vendere investimenti finanziari

Recentemente, il profilo del sindaco è stato hackerato e utilizzato fraudolentemente per promuovere investimenti finanziari. Questo episodio evidenzia i rischi legati alla sicurezza digitale e la necessità di maggiore attenzione nella protezione dei dati personali, soprattutto per figure pubbliche. È importante essere consapevoli delle minacce online e adottare misure adeguate per prevenire simili situazioni.

