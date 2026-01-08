Ha spaccato tutto Amici 25 panico totale | È fuori controllo

Da thesocialpost.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ultima puntata di Amici 25, le tensioni tra alcuni concorrenti sono esplose, portando a reazioni di forte emozione. Flavia e Opi si sono mostrati profondamente turbati e frustrati, evidenziando come le dinamiche del programma possano influire sull’umore e sul comportamento dei giovani coinvolti. Un momento che ha suscitato attenzione e riflessione sul clima che si crea all’interno della scuola di canto e danza.

La tensione accumulata durante le festività è esplosa tutta insieme subito dopo l’ultima puntata di Amici 25, quando Flavia e Opi si sono mostrati furiosi e profondamente provati per le decisioni prese in studio. Il ritorno alla quotidianità del talent di Canale 5 è stato tutt’altro che morbido, con i due allievi che, appena lasciate le luci delle telecamere, si sono lasciati travolgere da rabbia, frustrazione e lacrime, chiedendo a gran voce un confronto immediato con la loro professoressa, Anna Pettinelli. >> Antonella Elia choc in studio sulla collega famosa. Diaco salta dalla sedia: “Non puoi dire queste cose” Il daytime riprende esattamente dal punto in cui tutto si era interrotto prima delle feste: la sospensione della maglia di Flavia e l’assegnazione della sfida a Op i. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

