Guido De Sanctis nuovo Ambasciatore d’Italia in Uzbekistan

Guido De Sanctis è stato nominato nuovo ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, con incarico anche in Tagikistan. La sua presenza rafforza i rapporti diplomatici e commerciali tra i due Paesi, favorendo la cooperazione in diversi settori. La sua esperienza contribuirà a sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali, promuovendo interessi italiani e consolidando i legami istituzionali nella regione.
Guido De Sanctis ha assunto l’incarico di ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, con accreditamento anche in Tagikistan. «Opererò per rafforzare dialogo politico, cooperazione economica, scientifica e culturale, gli scambi tra istituzioni e opportunità per imprese e cittadini, anche nel contesto dell’iniziativa Italia+5 in Asia Centrale», ha dichiarato il diplomatico. La carriera diplomatica di Guido De Sanctis. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Luiss di Roma, De Sanctis ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1991. Il suo primo incarico all’estero è stato a Kyiv, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di primo segretario commerciale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
