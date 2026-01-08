GUIDA TV 8 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per l’8 gennaio 2026, con le principali proposte delle reti italiane. Scopri cosa vedere questa sera tra programmi, film e approfondimenti, e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica semplice e chiara per orientarti tra le offerte di Rai, Mediaset, La7 e altri canali, aiutandoti a scegliere con facilità. Buona visione e buona serata.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Don Matteo 15 new Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:30 Ore 14 Sera Veleno Inchieste Film Rai3 21:20 23:35 Moonage Daydream U Muschittieri Film Doc. Rete 4 21:35 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:50 00:30 Forbidden Fruit 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 23:55 Harry Poter e l'Ordine della Fenice Hunger Games Film Film La7 21:30 01:00 Piazzapulita TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:00 La Maschera di Zorro The Legend of Zorro Film Film Nove 21:30 23:20 Natale a Pemberley Manor 1ªTv A Casa per Natale Film Film Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di "Don Matteo 15".

