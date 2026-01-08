Guerra in Ucraina il Maggio cancella Zakharova e Repin

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha comunicato la sospensione delle rappresentazioni di Pas de deux for toes and fingers, previste per gennaio 2026, con Svetlana Zakharova e Vadim Repin. La decisione si inserisce in un contesto di incertezza legato alla situazione in Ucraina, che ha portato a questa modifica del calendario artistico. La produzione è al momento cancellata e non sono stati confermati nuovi appuntamenti.

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha annunciato la sospensione del balletto Pas de deux for toes and fingers con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, in programma il 20 e 21 gennaio 2026.In un comunicato ufficiale, il Teatro spiega che la decisione è stata presa "a.

