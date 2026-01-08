Guendouzi è arrivato a Istanbul | accoglienza del Fenerbahce
Mattéo Guendouzi ha raggiunto Istanbul, segnando l’inizio della sua esperienza con il Fenerbahçe. Dopo aver lasciato Roma, il centrocampista francese è stato accolto dai tifosi e dalla società turca, pronti a supportarlo nel suo nuovo percorso. Questa transizione rappresenta un passo importante nella carriera del giocatore, che ora si prepara a confrontarsi con nuove sfide nel campionato turco.
È iniziata una nuova avventura per Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese ha lasciato Roma in mattinata ed è arrivato a Istanbul, dove è stato accolto dal Fenerbahçe e dai suoi nuovi tifosi. L’approdo in Turchia chiude definitivamente il capitolo con la Lazio, che nelle stesse ore ha ufficializzato nuovi innesti e operazioni in entrata. A Istanbul, invece, per Guendouzi è subito clima da protagonista: accoglienza calorosa in aeroporto e presentazione social immediata. Il club turco ha salutato l’arrivo del giocatore con un messaggio diretto pubblicato su Instagram: «Benvenuto nella nostra famiglia, Mattéo Guendouzi». 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal Fenerbahce
Leggi anche: Guendouzi, spunta l’Atlético Madrid: sfida al Fenerbahçe
Guendouzi Fenerbahce, il francese è atterrato a Istanbul per le visite mediche! Le ultime - Le ultimissime Il calciomercato Lazio entra in una fase cruciale e lo fa con una de ... lazionews24.com
Guendouzi a Ciampino in partenza per la Turchia - Mattinata di grandi cambiamenti in casa Lazio: mentre il club biancoceleste accoglie il nuovo attaccante Petar Ratkov, pronto a sostituire Dia e a colmare l’assenza di Zaccagni, ... msn.com
Matteo Guendouzi lascia la Lazio. Il centrocampista è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Ciampino, pronto per imbarcarsi sul volo privato organizzato dal Fenerbahce per portarlo a Istanbul, dove firmerà il suo nuovo contratto - facebook.com facebook
Altro colpo della #Lazio: dopo Ratkov dal Salisburgo, arriva Kenneth #Taylor dall’ #Ajax per 15 milioni + 2 di bonus. Il centrocampista olandese andrà a sostituire Mattéo #Guendouzi, in uscita per circa 30 milioni di euro verso il #Fenerbahçe. Taylor, classe 20 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.