GTA 6 uscirà realmente nel 2026 oppure subirà un nuovo rinvio? I contenuti sarebbero ancora incompleti per Schreier

L’attesa per GTA 6 continua a alimentare discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Secondo recenti dichiarazioni di Jason Schreier, noto insider del settore, il gioco potrebbe ancora essere in fase di sviluppo e soggetto a possibili ritardi. Restano quindi incerte le date di uscita, con alcuni segnali che suggeriscono ancora contenuti incompleti. Questa situazione mantiene vivo il dibattito sulla tempistica di lancio di uno dei titoli più attesi degli ultimi anni.

Il dibattito sull'uscita di GTA 6 è tornato nuovamente alla ribalta dopo le nuove dichiarazioni di Jason Schreier, uno dei giornalisti ed insider più affidabili dell'industria videoludica. La domanda è sempre la stessa: il gioco arriverà davvero il 19 novembre 2026 o subirà un nuovo rinvio? Secondo Schreier, la situazione resta fluida e incerta, ma alcuni segnali indicano che questa volta la finestra di lancio appare più credibile rispetto al passato. Tuttavia, nulla è ancora scolpito nella pietra, visto che Rockstar Games, come da tradizione, mantiene il massimo riserbo. Entrando nel merito, Schreier spiega che Grand Theft Auto 6 non è ancora completo nei contenuti.

