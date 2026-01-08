GTA 6 salta anche il 2026? Nuove indiscrezioni indicano come probabile un ulteriore rinvio
Recenti indiscrezioni suggeriscono che GTA 6 potrebbe essere rinviato ancora una volta, con un’eventuale uscita nel 2027. Secondo fonti di Bloomberg, Rockstar Games non garantisce più una data precisa entro il 19 novembre 2026, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore slittamento. La saga rimane tra le più attese, ma l’attuale incertezza sulla release alimenta il crescente interesse e le speculazioni tra i fan.
Stando alle fonti ascoltate da Jason Schreier di Bloomberg, Rockstar Games in questo momento non può assicurare l’uscita del suo gioco entro la data del 19 novembre indicata qualche mese fa, bisognerà attendere fino al 2027? Per il secondo anno di fila, GTA VI è risultato il gioco più atteso ai TGA, “premio” abbastanza scontato dato l’hype attorno al progetto e all’importanza storica della saga. Probabilmente è proprio l’enorme aspettativa del pubblico e dei media sta rendendo più difficoltoso lo sviluppo del gioco. Il successo ottenuto da GTA V era imprevedibile ed ha sorpreso la stessa Rockstar. 🔗 Leggi su Esports247.it
