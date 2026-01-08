Groscavallo il rettore del Santuario scivola sul ghiaccio | trasferito in ospedale in elisoccorso

Il rettore del Santuario di Groscavallo è rimasto coinvolto in un incidente scivolando sul ghiaccio. L'allarme è stato lanciato alle 12 di giovedì 8 gennaio e, grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, è stato trasferito in ospedale in elisoccorso. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del coinvolto.

