Groscavallo il rettore del Santuario scivola sul ghiaccio | trasferito in ospedale in elisoccorso
Il rettore del Santuario di Groscavallo è rimasto coinvolto in un incidente scivolando sul ghiaccio. L'allarme è stato lanciato alle 12 di giovedì 8 gennaio e, grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, è stato trasferito in ospedale in elisoccorso. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del coinvolto.
L'allarme è arrivato alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte all'ora di pranzo di giovedì, 8 gennaio, intorno alle 12.30. Una richiesta d'aiuto avanzata dal rettore del Santuario di Nostra Signora di Loreto nella Val Grande di Lanzo, precisamente a Forno Alpi Graie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
