Groenlandia l’Ue rafforza la presenza e gli investimenti | oltre 500 milioni nel prossimo bilancio

L’Unione europea intensifica il proprio coinvolgimento in Groenlandia, con un investimento di oltre 500 milioni nel prossimo bilancio. Oltre agli Stati Uniti, anche l’UE ha rafforzato la propria presenza sull’isola, consolidando rapporti politici ed economici. Questa strategia riflette l’interesse crescente per la regione, considerata un punto chiave per le risorse e la stabilità del Nord Atlantico.

Non solo gli Stati Uniti guardano con interesse alla Groenlandia. L’Unione europea è presente sull’isola da tempo e ha rafforzato negli ultimi anni il proprio impegno politico ed economico. A ricordarlo è stata oggi la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà, sottolineando l’importanza strategica del dossier groenlandese per Bruxelles. L’ufficio Ue a Nuuk Il 15 marzo 2024 la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

