Groenlandia l’Ue rafforza la presenza e gli investimenti | oltre 500 milioni nel prossimo bilancio
L’Unione europea intensifica il proprio coinvolgimento in Groenlandia, con un investimento di oltre 500 milioni nel prossimo bilancio. Oltre agli Stati Uniti, anche l’UE ha rafforzato la propria presenza sull’isola, consolidando rapporti politici ed economici. Questa strategia riflette l’interesse crescente per la regione, considerata un punto chiave per le risorse e la stabilità del Nord Atlantico.
Non solo gli Stati Uniti guardano con interesse alla Groenlandia. L’Unione europea è presente sull’isola da tempo e ha rafforzato negli ultimi anni il proprio impegno politico ed economico. A ricordarlo è stata oggi la portavoce della Commissione europea Arianna Podestà, sottolineando l’importanza strategica del dossier groenlandese per Bruxelles. L’ufficio Ue a Nuuk Il 15 marzo 2024 la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Groenlandia, la Danimarca rafforza la presenza militare: l’Ue difende, Trump cerca intesa senza Copenaghen
Leggi anche: Tasse ferme e bilancio in pareggio in Bassa Romagna: oltre 7 milioni di euro per gli investimenti
Groenlandia la Danimarca rafforza la presenza militare | l’Ue difende Trump cerca intesa senza Copenaghen.
Groenlandia, l’Ue rafforza la presenza e gli investimenti: oltre 500 milioni nel prossimo bilancio - Da Nuuk alla transizione verde: Bruxelles consolida la partnership con l’isola artica, strategica per materie prime ed energia. msn.com
La Danimarca rafforza la presenza militare, i leader europei: «La Groenlandia appartiene al suo popolo» - I capi di stato e di governo di alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta a difesa della Groenlandia. editorialedomani.it
La Danimarca rafforza la sua presenza militare in Groenlandia - Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato l'intenzione del suo Paese è di 'rafforzare la ... msn.com
La #Danimarca rafforza la sua presenza militare in #Groenlandia - facebook.com facebook
Danimarca rafforza la presenza militare in Groenlandia. Ma Trump prepara un accordo senza Copenaghen - la Repubblica x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.