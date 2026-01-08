Groenlandia Kallas | I messaggi che riceviamo sono estremamente preoccupanti

L’Alto rappresentante dell’UE, Kaja Kallas, ha commentato le recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi sulla Groenlandia, sottolineando come i messaggi ricevuti siano motivo di preoccupazione. La questione riguarda il rispetto della sovranità dell’isola e le implicazioni geopolitiche di queste affermazioni. Questo intervento evidenzia l’importanza di monitorare le dinamiche internazionali che coinvolgono la Groenlandia e il ruolo delle principali potenze globali.

L’Alto rappresentante dell’UE Kaja Kallas ha espresso allarme per i recenti commenti dei funzionari statunitensi sulla Groenlandia, affermando che sollevano una serie preoccupazioni sul rispetto della sovranità dell’isola. Durante una conferenza stampa tenutasi al Il Cairo, Kallas ha confermato che gli Stati membri dell’ UE stanno discutendo su come reagire qualora Washington decidesse di portare avanti tale idea. Le dichiarazioni seguono le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di altri funzionari americani che hanno sottolineato l’importanza strategica della Groenlandia, alimentando le speculazioni su una possibile offerta degli Stati Uniti per acquisire l’isola artica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

