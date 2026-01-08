Groenlandia il vero piano di Donald Trump secondo l’Economist

Recentemente si è diffusa la notizia riguardante un possibile interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, come riportato dall’Economist. Le cancellerie occidentali stanno monitorando attentamente questa questione, che fino a poco tempo fa sembrava improbabile. Questa evoluzione rappresenta un elemento importante nella geopolitica globale, richiedendo un’analisi accurata delle implicazioni e delle strategie coinvolte.

Le cancellerie occidentali, in queste settimane, stanno lavorando senza sosta su uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava appartenere più alla fantapolitica che alla diplomazia internazionale. L’ipotesi di un futuro cambio di status della Groenlandia, una volta finita sotto l’ombrello diretto degli Stati Uniti, non è più un semplice esercizio teorico. È diventata una variabile concreta, analizzata riga per riga nei ministeri degli Esteri europei, con tanto di modelli giuridici pronti all’uso. L’idea che l’isola possa trasformarsi nel 51esimo Stato americano appare remota, quasi folkloristica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

