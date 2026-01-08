Groenlandia il piano Usa è già scritto | il trattato che vale più di un’invasione

La questione della Groenlandia torna a essere al centro del dibattito internazionale, con analisti e governi che riflettono sulle implicazioni di un possibile intervento. Il trattato in vigore rappresenta un elemento chiave nell’equilibrio geopolitico, confermando come la regione rimanga un punto strategico di interesse globale. In questo contesto, si analizzano le dinamiche e le possibili conseguenze di una situazione che va oltre le semplici rivendicazioni territoriali.

L’ipotesi Groenlandia torna a scuotere la diplomazia internazionale con toni che oscillano tra la provocazione politica e il realismo strategico. Donald Trump non ha mai nascosto di considerare l’isola artica una pedina fondamentale nello scacchiere globale, arrivando a evocare perfino uno scenario di intervento militare. Il segretario di Stato Marco Rubio ha invece lasciato intendere che sarebbe «più semplice comprarla». Ma c’è un elemento che rende entrambe le opzioni quasi superflue: un accordo firmato oltre settant’anni fa che, sul piano della sicurezza, concede agli Stati Uniti margini di manovra enormi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

