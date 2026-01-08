Groenlandia gli Usa tirano dritto Vance | Trump disposto a spingersi fino a dove è necessario
Gli Stati Uniti continuano a rafforzare la loro presenza in Groenlandia, considerando la regione strategicamente importante per la sicurezza nazionale. Secondo il vicepresidente JD Vance, Donald Trump è disposto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi americani nell’area. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale, con un'attenzione particolare alle decisioni politiche e militari che potrebbero influenzare gli equilibri globali.
Roma, 8 gennaio 2026 – Gli Stati Uniti tirano dritto sulla Groenlandia. "È essenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" e Donald Trump è "disposto a spingersi fino a dove è necessario, è lui a prendere la decisione finale", ha detto il vicepresidente americano JD Vance in un'intervista a Fox. Intanto l' Unione Europea ha chiesto di prepararsi a un confronto diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito alle sue rivendicazioni sull’isola, riporta Politico, citando un diplomatico sotto anonimato di Bruxelles. Politico aveva riferito ieri che l’Europa aveva già iniziato a elaborare un piano, che potrebbe includere misure di deterrenza qualora gli Stati Uniti tentassero di attaccare o occupare la Groenlandia, oltre a un aumento della presenza Nato nelle immediate vicinanze dell'isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
