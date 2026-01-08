Groenlandia eurodeputato danese | Nessun panico ma l’Ue non ha peso geopolitico

Recenti dichiarazioni di un eurodeputato danese sulla Groenlandia evidenziano come l’Unione Europea abbia un ruolo limitato nelle questioni geopolitiche di questa regione. Secondo le sue parole, l’UE non possiede un peso sufficiente per difendere gli interessi danesi in ambito internazionale, né militarmente né diplomaticamente. Questa analisi invita a riflettere sul posizionamento strategico dell’Unione e sulla sua reale influenza nelle dinamiche della Groenlandia e più in generale nel contesto globale.

"L'idea che l'Ue voglia – o addirittura possa – difendere gli interessi danesi dagli Stati Uniti, militarmente o diplomaticamente, è francamente assurda. Nessuno crede seriamente che Macron o Merz metterebbero a repentaglio qualcosa di concreto per la Danimarca. L'unica ragione per cui un'azione militare statunitense contro la Groenlandia è impensabile non ha nulla a che fare con l'Ue". Lo dice l'eurodeputato danese Anders Vistisen, membro del gruppo dei Patrioti per l'Europa, interpellato da LaPresse sulle ultime affermazioni del presidente Usa Donald Trump sulla Groenlandia. Secondo Vistisen, l'unico motivo che frena gli Usa è " il collasso della Nato stessa se un alleato ne attaccasse un altro.

Meloni l'europea. Sottoscrive il monito a Trump sulla Groenlandia, esulta per la nuova Pac. Bignami (FdI): “Nessuna incoerenza" - Sulla Groenlandia si smarca dal presidente americano, ma rivendica "un alto livello di convergenza tra Ucraina, Sta ... ilfoglio.it

INTERVISTA A FANPAGE Secondo lei le dichiarazioni di Trump sull’acquisizione della Groenlandia, senza escludere l’ipotesi di un’operazione militare, sono una provocazione "Sono purtroppo l’amara verità che l’Unione europea finge di non vedere pe - facebook.com facebook

