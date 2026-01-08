Grazie ai transiti senza visto cresce il turismo in Cina

Da quando la Cina ha introdotto il programma di transito senza visto di 240 ore, il turismo ha mostrato una crescita significativa. Nell’ultimo anno, si sono registrati oltre 40 milioni di arrivi internazionali, con un aumento del 27,2% rispetto all’anno precedente. Questa misura ha facilitato gli spostamenti dei viaggiatori, contribuendo all’incremento delle visite nel paese e rafforzando le opportunità di scambio culturale e turistico.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha registrato 40,6 milioni di arrivi in entrata nell'anno dall'introduzione del programma di transito senza visto di 240 ore, con un aumento del 27,2% su base annua, ha annunciato giovedì un portavoce della polizia. Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto che il numero di viaggiatori che hanno usufruito del regime senza visto è aumentato del 60,8% su base annua rispetto ai livelli precedenti alla revisione della politica. Avviato per la prima volta nel dicembre 2024, il programma si applica ora a 55 Paesi idonei. (ITALPRESS).

Cina: programma esteso di transito senza visto fa aumentare turisti in entrata - Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto che il numero di viaggiatori che hanno usufruito del regime senza visto è aumentato del 60,8% su base annua rispetto ai livell ... italpress.com

Cina: transito senza visto di 240 ore esteso a più porti nel Guangdong - PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA) ha annunciato lunedì che il programma di transito senza visto di 240 ore del Paese verrà esteso a cinque ... iltempo.it

