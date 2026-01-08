Grave incidente stradale nel Milanese | auto travolge una persona

Un incidente stradale si è verificato nel Milanese, lungo la Strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo. Un'automobile ha investito una persona, causando ferite e interruzioni alla viabilità locale. La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine sono sul posto per le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto.

Una persona è stata travolta da un'auto lungo la Strada provinciale 137, nel territorio comunale di Bellinzago Lombardo, a nordest di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30.Incidente a Bellinzago Lombardo Sul posto, non lontano dal cimitero, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

