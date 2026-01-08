Grande soddisfazione per i tecnici Pieroni e Paoloni per il traguardo raggiunto a Ostia Pallanuoto giovanile Marche settime al trofeo Regioni I ragazzi del 2011 in finale hanno battuto la Puglia

I tecnici Pieroni e Paoloni esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto a Ostia dalla squadra giovanile di pallanuoto delle Marche, che si è classificata settima al Trofeo delle Regioni. I ragazzi del 2011 hanno vinto la finale contro la Puglia, segnando un traguardo importante, considerando che da circa dieci anni le Marche non raggiungevano una posizione tra le prime otto.

Pallanuoto giovanile, Marche settime al Trofeo delle Regioni. La rappresentativa Marche di pallanuoto maschile conclude il Trofeo delle Regioni al settimo posto, un eccellente risultato se si considera che da circa dieci anni le Marche non entravano tra le prime otto. C'erano riuscite, infatti, con i ragazzi nati nel 2002, stavolta è toccato ai 2011, una generazione di giovani promettenti che hanno disputato un ottimo torneo. Nella finale per il settimo posto le Marche hanno superato 10-6 la Puglia, chiudendo sul 3-1 il primo e il quarto tempo, quelli che hanno scavato il solco poi diventato definitivo, in parità 1-1- e 3-3 i due tempi centrali.

