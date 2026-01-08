Gran stand Arena Aldo Penna | Come comprare il vecchio al prezzo del nuovo
A Palermo, l’acquisizione della Grand Stand Arena da parte dell’amministrazione comunale ha suscitato critiche da parte di Aldo Penna, coordinatore di Cittadini in Movimento. Penna evidenzia come questa operazione possa rappresentare un esempio di gestione inefficace delle risorse pubbliche, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’effettivo valore dell’investimento. Un'analisi che invita a riflettere sulla sostenibilità e sulle priorità dell’amministrazione locale.
Il coordinatore di Cittadini in Movimento, Aldo Penna, ritiene che l’operazione con cui l’Amministrazione del Comune di Palermo intende acquisire la cosiddetta Grand Stand Arena rappresenti un evidente caso di cattiva gestione delle risorse pubbliche. Spendere oltre sei milioni di euro per una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
