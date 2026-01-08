Gran stand Arena Aldo Penna | Come comprare il vecchio al prezzo del nuovo

A Palermo, l’acquisizione della Grand Stand Arena da parte dell’amministrazione comunale ha suscitato critiche da parte di Aldo Penna, coordinatore di Cittadini in Movimento. Penna evidenzia come questa operazione possa rappresentare un esempio di gestione inefficace delle risorse pubbliche, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’effettivo valore dell’investimento. Un'analisi che invita a riflettere sulla sostenibilità e sulle priorità dell’amministrazione locale.

La Grand Stand Arena è già diventata un ring, il caso in parlamento - La polemica sul riassemblaggio dell'impianto modulare destinato a Caivano approda a Montecitorio con un'interpellanza del Movimento 5 stelle ... lasicilia.it

Via libera dalla giunta alla “Grand Stand Arena”: 6.386.000 euro per la contestata opera - La struttura ospiterà eventi sportivi e sarà montata a ridosso della piscina comunale ma è polemica con le opposizioni che considerano l’iniziativa inappropriata: “Si rischia di trasformare Palermo ne ... blogsicilia.it

Sarà montata a ridosso del parco della favorita alle spalle della Piscina comunale la nuova Grand Stand Arena per eventi sportivi a Palermo, ma è polemica sull'impianto da quasi 6 milioni e mezzo di euro - facebook.com facebook

Progetto Grand Stand Arena al Parco della Favorita di Palermo: l'opposizione non ci sta. x.com

