Graduatorie GaE 2026 | ecco come si indicano i servizi prestati per classi di concorso accorpate FAQ Ministero

Le graduatorie GaE 2026 richiedono la corretta indicazione dei servizi prestati, anche per le classi di concorso accorpate. Il Ministero ha pubblicato le istruzioni ufficiali e le FAQ per guidare i candidati nella compilazione. La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 22 gennaio alle ore 23. È importante seguire le indicazioni fornite per assicurare la validità della propria candidatura.

Il Ministero ha predisposto l'aggiornamento delle GaE, con domanda da presentare entro il 22 gennaio ore 23.29. Ammessi i reinserimenti, ma non nuovi inserimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

