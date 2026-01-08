Graduatorie GaE 2026 | ecco come si indicano i servizi prestati per classi di concorso accorpate FAQ Ministero

Le graduatorie GaE 2026 richiedono la corretta indicazione dei servizi prestati, anche per le classi di concorso accorpate. Il Ministero ha pubblicato le istruzioni ufficiali e le FAQ per guidare i candidati nella compilazione. La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 22 gennaio alle ore 23. È importante seguire le indicazioni fornite per assicurare la validità della propria candidatura.

Aggiornamento GAE 2026-2028: pubblicato l’avviso e il decreto sul portale INPA - Il Ministero del’Istruzione ha pubblicato sul portale INPA l’avviso con il Decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, numero 247 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale ... flcgil.it

Aggiornamento GaE, si va dall’8 al 22 gennaio per la compilazione dell’istanza. Ecco le sezioni da compilare - Fra qualche giorno prenderà il via l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, la compilazione della domanda si fa per via telematica dall’8 al 22 gennaio 2026. tecnicadellascuola.it

