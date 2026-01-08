Graduatorie ad Esaurimento GaE | domanda dall’8 gennaio ore 12 | 00 al 22 gennaio DECRETO tabelle titoli e percentuali genere SPECIALE

Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) sono aperte per la presentazione delle domande di aggiornamento, permanenza o reinserimento dal 8 al 22 gennaio, in modalità telematica presso l’Ufficio Scolastico territoriale scelto. È importante consultare il decreto, le tabelle titoli e le percentuali di genere per una corretta compilazione. Questa finestra temporale rappresenta un’occasione per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 20262027 e 20272028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

