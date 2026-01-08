Graduatoria Medicina verso boom di ricorsi | I voti più alti concentrati in 4 atenei anomalia clamorosa
Dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina, emergono segnalazioni di anomalie statistiche. I voti più alti risultano concentrati in sole quattro università, ovvero Napoli, Bari, Catania e Catanzaro. Questa distribuzione insolita potrebbe portare a numerosi ricorsi e a un confronto tra le istituzioni coinvolte. Un’analisi approfondita sarà necessaria per comprendere le cause di questa discrepanza e le possibili implicazioni.
A poche ore dalla pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina, arriva la denuncia di anomalie statistiche: "I voti più alti si concentrano in soli 4 atenei, che sono Napoli, Bari, Catania e Catanzaro". Come funzionano i ricorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Domani la graduatoria di Medicina, pronti i ricorsi
Leggi anche: Medicina, oggi la graduatoria del semestre filtro. Per 30mila studenti è stop a tutto, atenei divisi sui recuperi
Graduatoria Medicina, verso boom di ricorsi: “I voti più alti concentrati in 4 atenei, anomalia clamorosa” - A poche ore dalla pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina, arriva la denuncia di anomalie statistiche: "I voti più alti si concentrano ... fanpage.it
Test Medicina. Oltre 45 mila esclusi dalle graduatorie. Consulcesi: “Gli studenti dicono basta, boom di ricorsi” - Tra irregolarità e sospetto di concorsi truccati gli studenti sono esausti, ci sarà boom di ricorsi”. quotidianosanita.it
Medicina, verso tutti in graduatoria ma con crediti formativi - Gli studenti che hanno affrontato gli esami per l'ingresso a Medicina saranno tutti nella gradutatoria nazionale che stabilirà l'accesso alla facoltà. notizie.tiscali.it
Medicina, online la graduatoria: 22.688 gli studenti idonei. Negli atenei i corsi di recupero x.com
È stata pubblicata la graduatoria nazionale per l’accesso al secondo semestre di Medicina e Chirurgia dopo gli esami del semestre filtro e che si articola in nove sezioni di merito Come funziona e le prossime date da segnare sul calendario per iscrizione e s - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.