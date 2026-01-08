Graduatoria Medicina verso boom di ricorsi | I voti più alti concentrati in 4 atenei anomalia clamorosa

Dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale di Medicina, emergono segnalazioni di anomalie statistiche. I voti più alti risultano concentrati in sole quattro università, ovvero Napoli, Bari, Catania e Catanzaro. Questa distribuzione insolita potrebbe portare a numerosi ricorsi e a un confronto tra le istituzioni coinvolte. Un’analisi approfondita sarà necessaria per comprendere le cause di questa discrepanza e le possibili implicazioni.

