Graduatoria Medicina pubblicati i risultati | dove vedere il punteggio e come completare l’iscrizione

Sono stati pubblicati i risultati della graduatoria di Medicina: qui puoi consultare il punteggio e le modalità per completare l’iscrizione. Sono 22.688 gli studenti idonei, mentre i posti disponibili sono 17.278. È importante verificare i termini e le procedure per assicurarsi di procedere correttamente con le iscrizioni, rispettando le date indicate e le istruzioni ufficiali.

Gli studenti idonei all'accesso sono 22.688 ma i posti disponibili sono 17.278. Sono 22.688 gli studenti risultati idonei all'accesso ai corsi di Medicina, a fronte di 17.278 posti disponibili. I numeri certificano l'effetto della modifica introdotta dal Ministero dell' Università e della Ricerca, che ha consentito di ampliare la platea degli ammessi dopo il semestre aperto. Tutti i posti saranno coperti, ma circa cinquemila candidati dovranno orientarsi verso corsi affini. Agli ammessi a Medicina si aggiungono 1.535 studenti per Veterinaria e 1.072 per Odontoiatria, completando il quadro dei corsi di area sanitaria a numero programmato.

